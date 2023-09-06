Güney Kore: Derhal Kuzey Koreyle askeri işbirliklerini durdurun

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore ile yapılan tüm askeri işbirliği teşebbüslerinin durdurulması gerektiğini söyledi.

KAYNAK: AA
Güney Kore: Derhal Kuzey Koreyle askeri işbirliklerini durdurun

Yonhap'ın haberine göre, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 43. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde konuşan Yoon, "Kuzey Kore ile yapılacak askeri işbirliği teşebbüsleri, uluslararası camiadaki barışı bozacağı için, bunlar en kısa sürede durdurulmalıdır." ifadesini kullandı.

ASEAN üyelerini Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarına fon sağlanmasını engellemeye çağıran Yoon, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi olan tüm ülkelerin, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) yasa dışı silah ticareti yaptırımlarına uyması gerektiğinin altını çizdi.

Yoon, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması için ülkelerin hep beraber çalışması gerektiğini kaydederek Kuzey Kore'nin, Kore Yarımadası ve Hint-Pasifik bölgesindeki barışı tehdit ettiğini dile getirdi.

Zirvede ülkesinin, ASEAN ülkeleriyle işbirliğini artırmayı planladığını belirten Yoon, (Güney) Kore-ASEAN Dayanışma Girişimi (KASI) detaylandırma planlarını zirveye katılan yetkililerle paylaştı.

Bölgesel barış ve istikrar için stratejik işbirliğinin geliştirilmesini hedefleyen ve Güney Kore'nin ASEAN bölgesine yönelik diplomatik bir girişimi olan KASI, Güney Kore'nin Hint-Pasifik stratejisinin de önemli bir bileşenini oluşturuyor.

Yoon, zirve öncesi verdiği bir mülakatta, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarının, ASEAN üyesi ülkeler için "doğrudan ve varoluşsal bir tehdit" olduğunu belirtmişti.

Daily NK, Kuzey Koreli yetkililere dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore'nin, nükleer silahların geliştirilmesine yardımcı olabilecek teknoloji transferleri konusunda Rusya'dan yardım istediğini öne sürmüştü.

The New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde ise Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, bu ay Rusya'yı ziyaret edeceği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceği iddia edilmişti.

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