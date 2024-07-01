Güney Kore duyurdu: Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Kaynak: Haber Merkezi
Güney Kore duyurdu: Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde balistik füze fırlattığını açıkladı. Benzer bir füze denemesinin 26 Haziran'da da yapıldığı açıklanmıştı.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin doğu yönünde balistik füze fırlattığını açıkladı. Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen açıklamada, Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde doğu yönüne doğru balistik füze fırlattığı belirtildi.

Açıklamada, füzeyle ilgili daha fazla ayrıntı belirtilmezken konuya ilişkin incelemenin devam ettiği ifade edildi.

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26 HAZİRAN'DA 'ÇOK BAŞLIKLI FÜZE TESTİ'

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan 26 Haziran tarihinde yapılan açıklamada, Pyongyang yakınlarından yerel saatle 05.30 sularında fırlatılan "balistik füze"nin 250 kilometre uçtuktan sonra Doğu Denizi üzerinde havada infilak ettiği duyurulmuştu.

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