Güney Kore, ABD ile süren ticaret görüşmelerinde 1 Ağustos’tan önce temel bir anlaşma zemini oluşturmak istiyor. Seul'den yapılan açıklamaya göre, Washington’da yürütülen üst düzey temasların ardından Güney Kore Ticaret Bakanı Yeo Han-koo, kapsamlı bir mutabakata ulaşmanın zaman darlığı nedeniyle zor olduğunu ancak “ilkeli bir çerçeve anlaşmanın” mümkün olabileceğini belirtti.

Görüşmelerin merkezinde, ABD’nin çelik ve otomotiv sektörüne uygulamayı planladığı %25’lik vergi var. Bu alanlar, Güney Kore sanayisinin bel kemiğini oluşturuyor. Yeo, tarım ürünlerinde ABD’ye daha fazla erişim sağlanmasının da masada olduğunu ancak “stratejik bir değerlendirme” gerektiğini söyledi. Yine de bazı hassas alanların korunması gerektiğinin altını çizdi.

ABD eski Başkanı Donald Trump ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Güney Kore şu anda bir anlaşma yapmak istiyor” dedi. Ancak Trump, anlaşmanın koşullarına dair ayrıntı vermedi.