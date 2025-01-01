Güney Kore ihracatında rekor artış

Kaynak: Haber Merkezi
Güney Kore ihracatında rekor artış

Güney Kore'nin Aralık 2024 ihracatı, %6,6'lık bir artışla 31 ayın zirvesine ulaşarak 61,38 milyar dolara çıktı. Bu, piyasa beklentilerini aşarak büyük bir başarıya imza atıldı.

2024 yılı Aralık ayında, Güney Kore'nin ihracatı %6,6 artarak 61,38 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, piyasa beklentilerini (%4) aşarak 31 ayın en yüksek seviyesini gösterdi. Önceki aya göre büyüme oranı ise %1,4'tü. Bu güçlü performans, yıl sonuna doğru artan küresel talep ile desteklendi.

Güney Kore'nin en büyük ticaret ortakları olan ABD ve Çin'e yapılan ihracat sırasıyla %5,5 ve %8,6 oranında arttı. Her iki ülkeye yapılan sevkiyatlar, Kasım ayında yaşanan düşüşlerin ardından toparlanma gösterdi. Ancak, mikroçip ihracatındaki güçlü artışa rağmen, araç ihracatında %5,3'lük bir düşüş gözlemlendi.

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Yıl geneline bakıldığında, 2024 ihracatı toplamda %8,2 artış göstererek 683,8 milyar dolara ulaştı. Bu artış, 2023 yılında yaşanan %7,5’lik gerilemenin ardından kaydedilen önemli bir toparlanmayı simgeliyor. Mikroçipler, Güney Kore'nin ihracatının en büyük kalemlerinden biri olarak bu başarıda başrol oynadı.

Bu gelişme, Güney Kore'nin ekonomik direncini ve dünya genelindeki teknoloji talebinin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. İhracatın artmaya devam etmesi, ülkenin büyüme beklentilerini de olumlu yönde etkiliyor.

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