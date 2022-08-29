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Güney Koreli ünlü oyuncu 27 yaşında hayatına son verdi

Güney Koreli ünlü oyuncu Yoo Ju Eun, 27 yaşında geride bir mektup bırakarak hayatına son verdi

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 15:58
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Güney Kore intihar şokuyla sarsıldı. Kore sinemasının ünlü oyuncularından üney kYoo Ju Eun, 27 yaşında intihar ederek hayatına son verdi.

Güney Koreli ünlü oyuncu 27 yaşında hayatına son verdi
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Güney Kore intihar şokuyla sarsıldı. Kore dramalarının en popüler oyuncularından biri olan Yoo Ju Eun, 27 yaşında intihar ederek hayatına son verdi.

Yoo Ju Eun'un geride ailesi ve hayranlarına yönelik bir intihar notu bıraktığı öğrenildi. 2018'de K-Drama Big Forest ile büyük üne kavuşan oyuncu Never Twice, Joseon Survival Period gibi yapımlarda da rol almıştı.

İntihar nedeni açıklanmayan oyuncunun bıraktığı not instagram'dan paylaşıldı.

"Herkesi bıraktığım için üzgünüm. Özellikle annem, babam, büyükannem ve kardeşim. Aklım artık yaşamak istemediğimi haykırıyor. Bensiz boşluk hissedebilirsiniz ama lütfen güçlü kalın. Sizi izliyor olacağım. Lütfen ağlamayın, bu sağlığınız için iyi değil.

Hiç üzgün değilim, aslında çok sakinim. Uzun zamandır bunu düşünüyordum. Hak etmediğim kadar mutlu bir hayat yaşadım. Bundan dolayı memnunum ve bu kadar yeterli. Bu yüzden lütfen kimseyi suçlamayın ve yolunuza devam edin. Cenazeme birçok insanın geleceğin görebiliyorum...

Ailem, arkadaşlarım ve hayranlarım... Beni sevdiğiniz için teşekkür ederim. Başarılı bir hayat yaşadığımı düşünüyorum çünkü unutulmayacak anılar biriktirdim. Beni anladığınız ve bana katlandığınız için teşekkür ederim. Daha fazla yazamayacağım için üzgünüm. Umarım beni anlarsınız.

Başta öğretmenlerim olmak üzere beni tanıyan herkese teşekkür ederim, hepinize saygı duydum. Bana hayata dair çok şey öğrettiniz. Anne, baba sizi çok seviyorum. Lütfen ağlamayın, yalvarırım."

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Bu iktidarın yüzünden yaşama sevincimi yitirdim..
29.08.2022 16:44
Vay bee. Onları Akp yönetmediği halde kadın intihar etmiş. Biz ne yapalım 20 yıldır öldürmekten beter ettiler milleti.  
 
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