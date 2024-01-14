Güney Kore Japonya duyurdu: Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore’nin Japon Denizi’ne doğru bir balistik füze fırlattığını duyurdu. Bu bilgi, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından verilen bir açıklamada belirtildi. Açıklamaya göre, füze yerel saatle 14.58’de fırlatıldı. Bu, Kuzey Kore’nin 2024 yılında gerçekleştirdiği ilk balistik füze denemesi olarak kaydedildi.

Japonya Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, füzenin Japonya’nın ulusal münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü belirtti. Bu durum üzerine Japonya hükümeti, Başbakanlık Kriz Masası’nda toplandı ve füzenin düştüğü bölgede olası hasarları tespit etmek için çalışmalar başlattı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede bulunan hava ve deniz unsurlarının güvenliğinin sağlanması ve beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olunması talimatı verdiğini ifade etti.

Son olarak, Kuzey Kore’nin en son balistik füze denemeleri geçen yıl 17 Aralık’ta kısa menzilli bir balistik füze ve 18 Aralık’ta “Hwasong-18” adlı bir kıtalararası balistik füze ile gerçekleştirildi.