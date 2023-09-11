Güney Kore, Kuzey Kore liderinin Rusya'ya gittiğini iddia etti

Güney Kore istihbaratına dayandırılan habere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u taşıyan özel zırhlı bir trenin Rusya'ya doğru yola çıktığı iddia edildi.

KAYNAK: AA
Güney Kore, Kuzey Kore liderinin Rusya'ya gittiğini iddia etti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bugün Rusya'ya doğru yola çıktığı iddia edildi. Güney Kore basınının ülkenin istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya'nın Kuzey Kore sınırına yakın Vladivostok kentinde buluşacağı iddia edilen Kim, akşam saatlerinde özel bir trenle Pyongyang'dan ayrıldı. Rusya basını da Kim'in önümüzdeki günlerde ülkenin "Uzak doğusunu" ziyaret edebileceği ihtimalini okurlarına duyururken, Kuzey Kore en az 20 saat sürmesi beklenen yolculukla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

ABD’DEN SİLAH PAZARLIĞI AÇIKLAMASI

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Rusya ile Kuzey Kore arasındaki silah müzakerelerinin aktif olarak ilerlediğine dair bugün paylaşabileceğimiz yeni bilgilere sahibiz" ifadelerini kullanmıştı. Müzakerelerin ardından üst düzey görüşmelerin devam edebileceğini belirten Kirby, "Potansiyel anlaşmalarla Rusya, Kuzey Kore'den Ukrayna'da kullanmayı planladığı önemli miktarlarda ve çeşitli türlerde mühimmat alabilir" açıklamasını yapmıştı.

RUSYA'DA GÖRÜŞECEKLERİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta ise ABD istihbaratına dayandırılan haberlere göre özel zırhlı treni ile Rusya'nın Vladivostok kentine gideceği belirtilen Kim'in, burada Putin ile Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Moskova'ya silah sağlama konusunu masaya yatıracağı iddia edilmişti. İki liderin de 10-13 Eylül tarihleri arasında yapılan Doğu Ekonomi Forumu'na katılmak üzere Uzak Doğu Federal Üniversitesi kampüsüne gideceği kaydedilirken, yeri ve tarihi kesin olarak bilinmeyen görüşmenin bu kapsamda gerçekleşebileceği ifade edilmişti. İki liderin, Moskova'nın Pyongyang'a uydu ve nükleer denizaltı göndermesi karşılığında Kim'in Rusya'ya top mermileri ve tanksavar füzeleri sağlama planını ele alacağı iddia edilmişti.

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