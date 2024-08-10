Güney Kore, Kuzey'in ülkeye yeniden "çöp balonu" gönderdiğini bildirdi

Kaynak: AA
Güney Kore, Kuzey'in ülkeye yeniden "çöp balonu" gönderdiğini bildirdi

Güney Kore, Kuzey Kore'den geldiği ve içinde çöp olduğu düşünülen balonların ülkeye yeniden gönderildiğini açıkladı.

Yonhap Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey Kore'den çöp taşıdığı düşünülen balonların gönderildiğini duyurdu. Bu balonların başkent Seul çevresindeki Gyeonggi eyaletinin kuzeyine doğru hareket edebileceği belirtilirken, halktan balonlara dokunmamaları ve yetkililere bildirmeleri istendi.

Çöp balonu gerilimi

Güney Kore'de yaşayan Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, daha önce Kuzey Kore'yi eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e yollamıştı. Kuzey Kore ise, mayıs ayının sonundan itibaren 3 binden fazla çöp dolu balonu Güney Kore'ye göndererek misillemede bulunmuştu.

Balon gönderimleri, iki ülke arasında gerginliğe yol açarken, Kuzey Kore bu eylemi "ifade özgürlüğü" olarak savunmuş, Güney Kore ise bu açıklamayı kınamıştı.

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