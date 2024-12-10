Güney Kore, Tacikistan'a güneş enerjisi santralleri kuracak

Güney Kore, Tacikistan'a güneş enerjisi santralleri kurma konusunda destek verecek. Tacikistan Enerji Bakanı Daler Jumah ve Kore Teknoloji Geliştirme Enstitüsü (KIND) Genel Müdürü Lim Byeong-Hyeok arasında imzalanan protokole göre, bu projeyle Sogd bölgesi ve Gorno-Badakhshan Otonom Bölgesi'nde güneş enerjisi santralleri inşa edilecek. Proje, aynı zamanda enerji depolama sistemlerini de kapsayacak.

Proje, toplamda 6 MW'lık güneş enerjisi kapasitesine sahip santrallerin kurulmasını öngörüyor. Sogd bölgesinde ve Gorno-Badakhshan'da 3 MW'lık santrallerin yanı sıra, 0,5 MW*sa kapasiteye sahip enerji depolama sistemleri de kurulacak. Bu adım, özellikle elektrik şebekesinin ulaşamadığı uzak köylerde yaşayan insanlar için önemli bir çözüm sunacak. Güçlü ve sürekli enerji arzı sağlanarak yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu işbirliği, sadece enerji arzını güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda çevre dostu ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik edecek. Kore Teknoloji Geliştirme Enstitüsü ile yapılan bu ortaklık, Tacikistan'ın enerji sektöründe yenilikçi çözümleri hayata geçirme fırsatını sunuyor. Bu proje, ülkenin enerji altyapısının sürdürülebilir gelişimine önemli katkılarda bulunacak.

Projenin finansmanı, 2023 yılında Kore Uluslararası İşbirliği Ajansı (KOICA) ve Tacikistan Enerji ve Su Kaynakları Bakanlığı arasında imzalanan bir hibe anlaşması ile sağlanacak. Güney Kore, 2023-2026 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlanan bu projeye 14 milyon dolar hibe verecek. Bu fon, özellikle elektrik tedarik altyapısının güçlendirilmesi için kullanılacak.

Güney Kore'nin bu destek hamlesi, sadece Tacikistan'ın enerji bağımsızlığını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliği de güçlendirecek. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar, fosil yakıtlara olan bağımlılığın azalmasına ve çevresel kirliliğin engellenmesine katkı sağlayacak. Bu işbirliği, Tacikistan için enerji sektöründe yeni bir dönemin kapılarını aralayacak.