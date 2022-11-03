Güney Kore ve ABD'den, Kuzey Kore'nin füze denemelerine güçlü kınama

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Cho Hyun Dong ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman telefonda görüştü.

Görüşmede Cho ve Sherman, Kuzey Kore'nin bu sabah yaptığı üç füze denemesini güçlü şekilde kınadı.

Sherman, Kuzey Kore'nin söz konusu adımlarının bölge ve uluslararası toplumun barış ve istikrarı için "ciddi tehdit" oluşturduğunu belirtti.

Taraflar, Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı müttefiklerin işbirliği içinde olmasının önemine dikkati çekti.

Diğer yandan, adının açıklanmasını istemeyen Güney Koreli bir savunma yetkilisi, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzelerden ilkinin kıtalar arası balistik tip füze (ICBM) olduğuna dair iddialara değindi.

Yetkili, söz konusu füzenin Kuzey Kore'nin bilinen en büyük kıtalar arası balistik füzesi olan Hwasong-17 olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin yerel saatle 07.51, 08.41 ve 08.51'de füze denemeleri yaptığını açıklamıştı. Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ilk fırlatılan füzenin ICBM olduğunun tahmin edildiğini söylemişti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin orta ya da uzun menzilli balistik füze denediğinin tahmin edildiğini duyurdu.

Kuzey Kore, yıl başından mayıs sonuna kadar 6 ICBM denemesi yaptı.