Güney Kore wonu 1.440 seviyesinde sabitlendi

BOK’un önümüzdeki hafta açıklayacağı faiz politikası, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ticaret gerilimleri ve Güney Kore’deki siyasi belirsizlikler, merkez bankasının kararına dair öngörüleri zorlaştırıyor.

TRUMP’TAN YENİ TİCARET HAMLESİ

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta ekonomik ekibine, Güney Kore’yi hedef alan adil olmayan ticaret uygulamalarını inceleme ve karşılıklı gümrük tarifeleri uygulama planları hazırlama talimatı verdi. Bu tarifelerin hemen devreye girmeyeceği belirtilirken, Güney Kore Başbakan Vekili Choi Sang-mok, hükümetin olası ekonomik etkileri en aza indirmek için gümrük dışı engelleri ve kırılgan noktaları dikkatle gözden geçireceğini açıkladı.