Güney Kore won'u ABD dolarına direniyor

Güney Kore para birimi won, Pazartesi günü dolar karşısında yaklaşık 1,391 seviyesinde sabit kaldı. Yatırımcılar, Washington ve Seul arasında devam eden ticaret müzakerelerinin seyri ile ABD dolar endeksindeki sakin hareketleri yakından takip etti. Won’daki bu stabilite, piyasalarda yatırımcıların temkinli iyimserliğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor. Özellikle Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac’ın ikinci tur yüksek düzeyli görüşmeler için Washington’a gitmesi, bu iyimserliği destekleyen gelişmeler arasında yer aldı.

KRİTİK GÖRÜŞMELERİN ODAK NOKTASI: TARİFE UYGULAMASI

Wi Sung-lac’ın Washington ziyareti, taraflar arasındaki diplomatik temasların sürdürülmesi açısından önem taşıyor. Güney Kore yönetimi, 1 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi planlanan tarifelerin uygulanmasını engellemek amacıyla ABD ile diyalogu artırıyor. Tarife tehdidinin ticaret hacmine ve ekonomik ilişkilere olası yansımaları endişe yaratırken, Seul hükümeti bu olumsuz senaryoyu önlemek için yoğun diplomatik çaba harcıyor. Taraflar arasındaki bu zorlu görüşmeler, bölgesel ekonomik dengeler ve küresel tedarik zinciri açısından da yakından izleniyor.

YATIRIMCILARIN TAVRI VE PİYASA BEKLENTİLERİ

Piyasalarda dolardaki zayıf seyir, won’un istikrar kazanmasına destek verirken, yatırımcılar Washington-Seul hattındaki diplomatik gelişmelerin sonucunu bekliyor. Ticaret anlaşmazlığının çözüme ulaşması halinde, Güney Kore ekonomisinin ihracat ağırlıklı yapısına olumlu yansıması bekleniyor. Ancak belirsizliklerin devam etmesi durumunda, won’un volatilitesinin artabileceği belirtiliyor. Uluslararası piyasalarda özellikle teknoloji ve otomotiv sektörlerinde güçlü bağları bulunan Güney Kore’nin bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.