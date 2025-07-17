Güney Kore Wonu baskı altında

Güney Kore para birimi won, perşembe günü uluslararası piyasalarda 1.390 seviyesine gerileyerek son iki ayın en düşük değerine ulaştı. Kurun bu seviyeye düşmesinde, ABD Hazine tahvili faizlerinin yükselmesiyle güçlenen doların etkisi öne çıkıyor. Analistler, Amerikan ekonomisinde faiz beklentilerinin yeniden şekillenmesiyle birlikte doların dünya genelinde baskın bir seyir izlediğini vurguluyor.

Washington kaynaklı siyasi gelişmeler de piyasalar üzerinde etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ı görevden alma ihtimalinin gündeme gelmesi, merkez bankası bağımsızlığı konusundaki endişeleri artırdı. Her ne kadar Trump daha sonra bu olasılığı yumuşatsa da, yaşanan gelişme yatırımcıların Amerikan para politikası üzerindeki güvenini sınamaya yetti. Uluslararası yatırımcılar açısından, merkez bankalarının siyasi etkiden uzak kalması temel bir güven kriteri olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan, ABD’nin ticaret politikaları Güney Kore için ayrı bir belirsizlik kaynağı. Başkan Trump’ın, 150’den fazla gelişmekte olan ülkeye gönderilecek tek tip gümrük tarifesi mektubu hazırlığında olduğu belirtilirken; Güney Kore, Japonya ve Avrupa Birliği gibi büyük ekonomiler halihazırda özel bildirimler aldı. Bu kapsamda, Seul yönetimi, ABD ile 1 Ağustos’a kadar bir çerçeve anlaşma imzalamayı hedefliyor. Anlaşmanın hedefi, Güney Kore’nin otomobil, çelik ve makine gibi temel ihracat kalemlerine yönelik olası gümrük vergilerinden muaf tutulması.

Güney Kore Ticaret Bakanı Yeo Han-koo, müzakerelerde özellikle sanayi iş birliği ve vergi istisnaları alanlarında "önemli ilerleme" kaydedildiğini açıkladı. Anlaşma sağlanması halinde, iki ülke arasında ticaretin daha istikrarlı bir çerçevede sürdürülmesi bekleniyor.

Piyasa uzmanları, ABD ile yapılacak olası bir mutabakatın won üzerindeki baskıyı azaltabileceğini ve Güney Kore ihracatının önünü açabileceğini belirtiyor. Ancak ABD’nin ticarette korumacı yaklaşımı sürdüğü sürece, Asya piyasaları üzerindeki kırılganlıkların devam etmesi bekleniyor.