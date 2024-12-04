Güney Kore wonu son iki yılın en düşük seviyesinde

Güney Kore wonu, dolar karşısında son iki yılın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından toparlanarak 1.415 seviyesinde dengelendi. Bu gelişme, Güney Kore Merkez Bankası’nın Çarşamba günü yaptığı olağanüstü toplantıda açıkladığı likidite desteği kararından sonra geldi. Merkez Bankası, piyasaları istikrara kavuşturmak için özel krediler yoluyla likidite sağlayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol'un sürpriz şekilde sıkıyönetim ilan etmesi ve ardından bu kararı kaldırması, piyasada büyük bir belirsizlik yaratmıştı. Bu karara bağlı endişelerin yatışması için hükümetin aldığı önlemler dikkat çekiyor. Güney Kore Finansal Düzenleme Kurumu da hisse senedi piyasasını desteklemek için 10 trilyon wonluk (yaklaşık 7,07 milyar dolar) bir fon ayırmaya hazır olduğunu açıkladı.

Ancak, tüm bu müdahalelere rağmen piyasa oyuncuları temkinli davranmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yoon’un siyasi geleceğine dair belirsizlikler artarken, bazı çevreler olası bir azil sürecini tartışıyor. Yoon’un tüm üst düzey yardımcılarının istifa etmesi, siyasi krizi derinleştiren bir diğer unsur olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, likidite desteği ve piyasa fonunun kısa vadede rahatlama sağlayabileceğini ancak uzun vadeli istikrarın Cumhurbaşkanı Yoon’un liderlik durumuna bağlı olduğunu vurguluyor. Siyasi belirsizliklerin sürmesi durumunda piyasalarda yeni dalgalanmaların yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Bu süreçte, Güney Kore hükümetinin hem ekonomik hem de siyasi dengeyi sağlama çabalarının etkisi yakından takip ediliyor. Analistler, piyasalardaki kırılganlığın, alınan önlemlerin kapsamlı ve sürdürülebilir olmasına bağlı olduğunun altını çiziyor.