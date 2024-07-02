Güney Kore'de 6 yıl sonra ilk! Kuzey Kore sınırı yakınında tatbikat yaptı

Güney Kore'de 6 yıl sonra ilk

Güney Kore ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, tatbikat iki Kore'yi ayıran askerden arındırılmış bölgede, Gyeonggi ve Gangwon bölgelerindeki cephe hatlarına yakın bir konumda icra edildi.

Açıklamada, altı yıl sonra ilk kez düzenlenen bu canlı mühimmatlı tatbikatta toplam 140 adet mermi kullanıldığı belirtildi.

Ayrıca, 2018 yılında imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı hedefleyen Koreler Arası Anlaşmanın askıya alınmasının ardından karada yapılan ilk tatbikat olduğu ifade edildi ve ordunun bundan sonra düzenli olarak sınır bölgesinde tatbikatlar yapacağı bildirildi.

Güney Kore Deniz Kuvvetleri'ne bağlı deniz piyadeleri de, 26 Haziran'da, yedi yıl aradan sonra ilk kez Kuzey Kore sınırına yakın adalarda canlı mühimmat kullanarak bir tatbikat düzenledi.