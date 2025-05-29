Güney Kore'de askeri uçak dağlık alana çakıldı! 4 kişi aranıyor

Yonhap'ın haberine göre, askeri devriye uçağı, yerel saatle 13.50 sularında yere çakıldı.

Olayın ardından bölge halkı, Pohang kentindeki dağlık alandan dumanların yükseldiği ihbarında bulundu.

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Pohang şehrinden bir yetkili Yonhap’a yaptığı açıklamada, "Kazaya uğrayanın bir deniz uçağı olduğunu doğruladık. Kazayı ve kayıpları araştırıyoruz." dedi.

Düşen askeri uçaktaki 4 kişinin akıbetine ve kazanın nedenine dair henüz bilgi paylaşılmadı.

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