Güney Kore’de facia! Otoyol köprüsü çöktü: 4 işçi öldü, 6 ağır yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA

Güney Kore'de yapımı devam eden bir otoyol köprüsünün çökmesi sonucu 4 işçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı.

Güney Kore'de inşaat halindeki bir otoyol köprüsünün çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Güney Kore'de yaşanan köprü faciasında can kaybı artıyor. Anseong şehrinde yapımı devam eden bir otoyol köprüsünün çökmesi sonucu hayatını kaybeden işçilerin sayısının 4'e yükseldiği belirtildi. Yaralanan 6 işçiden 5'inin durumunun ağır olduğu ve tedavilerinin sürdüğü ifade edildi.

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İnşaat şirketi, yaşanan olay nedeniyle özür diledi. Yapılan açıklamada, "Bölgenin hızlıca onarılması ve kazanın kesin nedeninin kapsamlı bir şekilde araştırılması için ilgili makamlarla aktif olarak iş birliği yapıyoruz" ifadesi kullanıldı.

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Seul-Sejong Otoyolu'nda bulunan ve yapımı devam eden köprü, yerel saatle 09.50 sıralarında 50 metre yüksekliğindeki 5 taşıyıcı kirişin yıkılması üzerine çökmüştü. İnşaat sahasında bulunan 10 işçi çöken köprünün altında kalmıştı.

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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Güney Kore’de facia! Otoyol köprüsü çöktü: 4 işçi öldü, 6 ağır yaralı var

Güney Kore’de facia! Otoyol köprüsü çöktü: 4 işçi öldü, 6 ağır yaralı var

Güney Kore’de facia! Otoyol köprüsü çöktü: 4 işçi öldü, 6 ağır yaralı var

Güney Kore’de facia! Otoyol köprüsü çöktü: 4 işçi öldü, 6 ağır yaralı var

Güney Kore’de facia! Otoyol köprüsü çöktü: 4 işçi öldü, 6 ağır yaralı var

Güney Kore’de facia! Otoyol köprüsü çöktü: 4 işçi öldü, 6 ağır yaralı var

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