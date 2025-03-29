Güney Kore’de kontrol altına alınan orman yangınları tekrardan alevlendi

Güney Kore'de dün kontrol altına alınan orman yangınları yeniden başladı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a, yaralı sayısı ise 40'a yükseldi.

Güney Kore'nin Güney Gyeongsang ve Kuzey Gyeongsang eyaletlerinde 21 Mart'tan itibaren etkili olan ve dün kontrol altına alınan orman yangınları, bazı bölgelerde yeniden başladı. Gyeongbuk İtfaiye Departmanı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Gyeongsang eyaletindeki Andong şehri kırsalından yerel saatle 22.00 civarında dumanların yükseldiği belirtilerek yangının sabaha karşı yeniden şiddetlendiği belirtildi. Andong'un güneyinde bulunan Euiseong bölgesindeki yangınların da yeniden başladığı ifade edilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiği aktarıldı.

2 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Güney Kore Merkezi Afet ve Güvenlik Önlemleri Karargahından yapılan açıklamada, yangınlarda 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 30'a, yaralı sayısının ise 40'a yükseldiği bildirildi. Ayrıca 4 bin 193 haneden 6 bin 885 kişinin hala geçici tahliye merkezlerinde kaldığı kaydedildi. Güney Kore Orman Servisi'nden (KFS) yapılan açıklamaya göre yangınlarda en az 48 bin hektarlık alanın yandığı ifade edildi.

HÜKÜMET DEPREMZEDELERE DESTEK SAĞLAYACAK

Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo yaptığı açıklamada, hükümetin yangından zarar gören vatandaşlara idari ve mali destek sağlayacağını ifade etti. Han, "Böyle bir trajedinin tekrarlanmamasını sağlamak her şeyden daha önemli. Hükümetin müdahale sistemini kapsamlı bir şekilde gözden geçirmeli ve hızlı iklim değişikliğinin ortasında büyük orman yangınlarına hazır olup olmadığımıza emin olmalıyız" ifadelerini kullandı.

NEREDEYSE TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINMIŞTI

Kore Orman Servisi'nden (KFS) dün yapılan açıklamada, Kuzey Gyeongsang eyaletindeki yangınların yerel saat ile 17.00 itibariyle tamamen kontrol altına alındığı, Güney Gyeongsang eyaletindeki yangınların ise yüzde 93 oranında söndürüldüğü duyurulmuştu. Bölgede etkili olan yağışlar ve düşen sıcaklıkların söndürme çalışmalarını kolaylaştırdığı belirtilmişti.