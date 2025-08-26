Güney Kore'de muhalefetin lideri belli oldu

Güney Kore'de, görevinden azledilen Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un daha önce mensubu olduğu ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisi'nin (PPP) yeni Genel Başkanı Jang Dong-hyeok oldu.

Yonhap'ın haberine göre, haziran başında yapılan devlet başkanlığı seçimlerindeki PPP'nin adayı Kim Moon-soo ile milletvekili Jang, parti genel başkanlığı için yarıştı.

Parti kongresinde yapılan oylamada Kim, yüzde 49,73'lük oy alırken Jang, oyların yüzde 50,27'sini alarak PPP'nin yeni genel başkanı seçildi.

Jang, zafer konuşmasında, "Eğer doğru yol buysa, pes etmeden ilerleyeceğim. Diğer sağ görüşlü vatandaşlarla dayanışma içinde, Lee Jae Myung yönetimini devirmek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Güney Kore'de 2022 ara seçimlerinde milletvekili olarak parlamentoya giren Jang, gelecek yıl yapılacak yerel seçimlerde partisini yönlendirecek isim olacak.

Öte yandan Jang, eski Devlet Başkanı Yoon'un görevden alınmasına ve tutuklanma sürecine karşı çıkmasıyla biliniyor.

YOON'UN SIKIYÖNETİM İLANI VE AZİL SÜRECİ

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ve sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler Ulusal Meclise girmişti ancak Meclisin bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla Yoon, geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Yoon, ilk kez 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etmek" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla tutuklanmış, 7 Mart'ta tutukluluğa itirazının kabul edilmesiyle tahliyesine karar verilmişti.

Bunun ardından Yoon hakkında 9 Temmuz'da ikinci kez tutuklama kararı çıkarılmıştı.