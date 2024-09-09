Güney Kore’de okullardaki skandal büyüyor! Sahte cinsel içerikli görüntülerle öğrencileri zehirliyorlar

Düzenleme: Kaynak: AA
Güney Kore’de okullardaki skandal büyüyor! Sahte cinsel içerikli görüntülerle öğrencileri zehirliyorlar

Güney Kore'de yapay zeka ile üretilen "sahte cinsel içerikli görüntüler" ülke genelinde infial yaratırken, Eğitim Bakanlığı bu yıl okullarda reşit olmayan öğrenciler ve öğretmenleri etkileyen 434 vakanın rapor edildiğini açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, bildirilen vakaların 243’ü liselerde, 179’u ortaokullarda, 12’si ise ilkokullarda yaşandı. Toplamda 617 kişiyi etkileyen bu vakalarla ilgili 350 soruşturma başlatıldı.

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Savunma Bakanlığı da 24 askeri personelin aynı yöntemle mağdur edildiğini belirterek, bu tür suçların önlenmesi için farkındalık eğitimlerine başlandığını duyurdu.

Telegram’a bir ülkede soruşturma başlatıldı. Deepfake krizi çıktıTelegram’a bir ülkede soruşturma başlatıldı. Deepfake krizi çıktı

Ayrıca, askeri personel fotoğraflarının kötüye kullanımını önlemek amacıyla güvenlik önlemleri artırıldı.

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Güney Kore’de "deepfake" yöntemiyle üretilen ve özellikle kadın ve çocukları hedef alan sahte cinsel içerikli görüntülerin yayılması, güvenlik açıkları ve yasal düzenlemeler konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

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