Güney Kore'de orman yangını! Ölüler ve yaralılar var

Ulsan kenti ile ülkenin güneydoğu bölgelerinde 20’den fazla noktada orman yangını meydana geldi.
Güney Gyeongsang bölgesinde, şiddetli rüzgarların etkisiyle alevler 275 hektarlık bir alana sıçradı ve 260’tan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Sancheong’da yangınla mücadele eden 2 itfaiyeci hayatını kaybederken, 6 itfaiyeci de yaralandı.
Kuzey Gyeongsang’a bağlı Uiseong’da çıkan yangında ise 300 hektarlık ormanlık alan yok oldu ve yaklaşık 500 kişi tahliye edildi.
Ulsan’a bağlı Ulju’da devam eden yangın nedeniyle ise yaklaşık 80 kişi güvenli bölgelere taşındı.
Güney Kore İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı, Güney Gyeongsang, Kuzey Gyeongsang ve Ulsan şehirlerinde "afet durumu" ilan edildiğini açıkladı.
Geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok, yangınların kontrol altına alınması için tüm imkanların kullanılmasını emretti.