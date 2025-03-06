Güney Kore'de panik anları... Savaş uçağı yerleşim alanına bomba attı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Güney Kore'de panik anları... Savaş uçağı yerleşim alanına bomba attı

Güney Kore'nin Pocheon kentinde askeri tatbikat sırasında havadan bombaların düşmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Güney Kore'nin Pocheon kentine bağlı kırsal bir yerleşim bölgesine askeri tatbikat sırasında havadan bombaların düşmesi sonucu 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel yetkililerden yapılan açıklamada, Pocheon kentine bağlı kırsal bir yerleşim bölgesine havadan bombalar düştü. Meydana gelen patlama sonucunda bölgedeki evlerde yaşayan 7 kişinin yaralandığı açıklanırken, 1 kilise ve 6 binanın hasar gördüğü belirtildi. Olayın bölge yakınlarında düzenlenen bir askeri tatbikatla bağlantılı olabileceği kaydedilirken, detaylı soruşturma başlatıldı.

8y.webpGüney Kore Hava Kuvvetleri, yaptığı açıklamada, "KF-16 uçağımız anormal şekilde 8 adet MK-82 bombası bıraktı. Atış menzilinin dışında düştü" ifadelerini kullandı.

Yerel medyada yayımlanan görüntülerde, bir binanın camlarının kırıldığı ve kilisenin çatısının hasar gördüğü görülüyor.

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