Güney Kore’de seçim heyecanı!

Oy verme işlemi tamamlandıktan sonra yayınlanan ulusal anketlere göre, Lee oyların yüzde 49,2’sini alarak en yakın rakibi, muhafazakâr Halkın Gücü Partisi (PPP) adayı Kim Moon-soo’nun 8 puan önünde yer aldı. Üç büyük televizyon kanalının ortak anketinde ise Lee yüzde 51,7 ile açık farkla öndeyken, Kim yüzde 39,3’te kaldı. 61 yaşındaki eski insan hakları avukatı Lee, daha önce iki kez başkanlık yarışına katılmış, ancak başarısız olmuştu.

Bu kez, aralık başında Yoon’un ilan ettiği ancak birkaç saat içinde geri çekilmek zorunda kaldığı sıkıyönetim kararı sonrasında halkta oluşan öfkeyle Lee’nin destek kazandığı düşünülüyor. Ulusal Seçim Komisyonu’na göre, sandıklar kapanmadan bir saat önce katılım oranı yüzde 77,8’e ulaştı. Resmi sonuçların sandıkların kapanmasından birkaç saat sonra gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.