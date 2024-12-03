Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, YTN televizyonunda yaptığı canlı yayında, ülke genelinde sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu. Yoon, bu kararın gerekçesi olarak, muhalefet partilerinin "yıkıcı çabaları" nedeniyle hükümetin işleyişinin felç olmasını gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yoon, ülkenin siyasi ve sosyal krizle karşı karşıya olduğunu belirterek, sıkıyönetim kararıyla Güney Kore’nin demokrasisini ve özgürlük anlayışını yeniden inşa etmeyi hedeflediğini söyledi.

“Özgür Kore Cumhuriyeti’ni Kuzey Kore komünist güçlerinin tehdidinden korumak, halkımızın özgürlüğünü ve mutluluğunu yağmalayan Kuzey Kore yanlısı devlet karşıtı güçleri ortadan kaldırmak için böyle bir karar aldım” diyen Yoon, anayasal düzeni koruma ve halkın güvenliğini sağlama sorumluluğunu vurguladı.

MUHALEFET HEDEFTE

Muhalefet partilerini, parlamentoyu rehin almakla ve ülkeyi krize sürüklemekle suçlayan Yoon, bu tür girişimlere karşı sert önlemler alınacağını belirtti. Yoon, ülkenin anayasal düzenini korumak için başka bir seçeneklerinin kalmadığını ifade etti.

Sıkıyönetim kararının ardından, ülkede güvenlik tedbirlerinin artırılması bekleniyor. Askeri yetkililerin temel kamu hizmetlerini devralabileceği, sokağa çıkma yasakları ve diğer kısıtlamaların yürürlüğe girebileceği belirtiliyor.

Muhalefet partilerinin bu karara nasıl tepki vereceği ve halkın yaklaşımı, Güney Kore'deki siyasi ortamı şekillendirecek kritik unsurlar arasında yer alıyor. Karar, ülkede derin siyasi bölünmelere yol açabileceği gerekçesiyle endişe yaratmış durumda.