Güney Kore’deki ilkokulda öğretmen 8 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı

Güney Kore'de bir öğretmen, çalıştığı okulda okuyan 8 yaşındaki öğrenciyi bıçaklayarak ölümüne neden oldu. Suçunu itiraf eden öğretmenin, kısa bir süre önce psikolojik sorunlar nedeniyle izne ayrıldığı açıklandı.

Güney Kore'nin ülkenin Daejeon şehrindeki bir okulda çalışan 40'lı yaşlarındaki kadın öğretmen, aynı okulda okuyan 8 yaşındaki bir kız öğrenciyi bıçakladı. Okulun 2'nci katında yaralı olarak bulunan öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kendine de zarar veren şüpheli öğretmenin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Daejeon polisi öğretmenin suçunu itiraf ettiğini açıklarken, öğretmen ve bıçaklanan öğrenci arasında bilinen bir sorunun olmadığı aktarıldı.

PSİKOLOJİK SORUNLAR NEDENİYLE İZNE AYRILMIŞ

Daejeon Eğitim Ofisi ise, şüpheli öğretmenin geçen Perşembe günü de bir meslektaşına karşı şiddet eğilimi gösterdiğini açıkladı. Olay sırasında kıvrılmış bir şekilde oturan öğretmenin iyi olup olmadığını soran diğer bir öğretmenin kolunu büktüğü bildirilirken, olayın diğer öğretmenlerin araya girmesiyle büyümediği ve polise intikal etmediği kaydedildi. Ayrıca, öğrencisini bıçaklayan öğretmenin psikolojik sorunları nedeniyle izne ayrıldıktan sonra geçen Aralık ayında okula geri döndüğü ifade edildi.

Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok, benzer olayların tekrar yaşanmaması için yetkilere gerekli önlemleri alınması talimatı verirken olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.