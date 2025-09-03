Güney Kore'deki restoranda bıçaklı dehşet!

Kaynak: AA
Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir restorandaki bıçaklı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Güney Kore'de bir restorandaki bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Yonhap ajansının haberine göre, başkent Seul'ün güneybatısındaki Gwanak bölgesinde bir pizza restoranında bıçaklı saldırı yapıldı.

Saldırıda biri kadın 3 kişi hayatını kaybetti.

SALDIRGAN İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

Restoran sahibi olduğu belirlenen ve 40'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen saldırgan, olay sonrası intihara teşebbüs etti. Kurtarılan saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

Kolluk kuvvetleri, saldırının taraflar arası bir ticari anlaşmazlıktan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Olaya yönelik soruşturma sürüyor.

