Güney Kore'den Çin'e uyarı

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi, Güney Kore ile ABD arasında güçlenen ilişkilere dair tartışmalı açıklamalar yapan Çin'in Seul Büyükelçisi Şing Hayming'e, elçilerin arabuluculuk rollerini yerine getirmemesinin iki ülkenin "milli çıkarlarına zarar verebileceği" uyarısında bulundu.

Yonhap'ın haberine göre Başkanlık Ofisi, Şing'in son çıkışlarına ilişkin açıklama yaptı.

Viyana Konvansiyonunun 41'inci maddesinde diplomatların görevli oldukları ülkenin yasalarına saygı duymaları gerektiği ve iç işlerine karışmayacaklarını taahhüt ettikleri belirtilen açıklamada, elçilerin görevinin iki ülke arasında köprü kurmak olduğu ve iç işlerine yönelik yorumların ülkelerin "milli çıkarlarına zarar verebileceği" uyarısı yapıldı.

Açıklamada Güney Kore Dışişleri Bakanlığının ve Pekin Büyükelçiliğinin gerekli açıklamaları yaptığı ve ek açıklamaya ihtiyaç duyulmadığı anlatıldı.

Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, meclis oturumunda Şing’in açıklamalarını "oldukça uygunsuz" bulduğunu ifade etmişti.

Çin'in Seul Büyükelçisi Şing, Seul hükümetinin Pekin ile ilişkilerini arka plana atmakla suçlayarak, Seul-Washington yakınlaşmasından "oldukça rahatsız" olduğunu dile getirmesi üzerine 9 Haziran'da Güney Kore Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Güney Kore'nin Pekin Büyükelçisi Chung Jae-ho da Çin'in Seul Büyükelçisi'nin Güney Kore Dışişleri Bakanlığına çağrılmasıyla ilgili olarak, bugün Çin Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.