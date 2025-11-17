

Güney Kore’nin önde gelen şirketleri, çip üretimi, yapay zekâ ve ileri teknoloji alanlarında ülke içinde yüz milyarlarca dolarlık yatırım yapacaklarını açıkladı. Taahhütler, Devlet Başkanı Lee Jae Myung’un Samsung, Hyundai Motor Group, SK Group, LG Group ve Hanwha yöneticileriyle yaptığı toplantının ardından duyuruldu.

Toplantıda, Seul ile Washington arasındaki tarife anlaşmasının uygulanmasına ilişkin takip mekanizmaları da ele alındı.

ÇİP ÜRETİM KAPASİTESİNİ GENİŞLETECEK

Samsung, gelecek beş yılı kapsayan yaklaşık 309 milyar dolarlık yatırım planıyla çip üretim kapasitesini genişletmeyi hedefliyor. Planın önemli bir bölümünün yapay zekâ veri merkezi altyapısına ayrılacağı belirtildi

Hyundai Motor Group, 2030 yılına kadar Güney Kore’de toplam 86 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Bunun yaklaşık 34 milyar dolarlık kısmı yapay zekâ, yazılım tanımlı araçlar, robotik ve hidrojen teknolojileri gibi yeni alanlara yönlendirilecek.

SK Group, artan yapay zekâ talebine paralel olarak çip üretimine odaklanacağını ve 2028’e kadar 88 milyar dolar yatırım planladığını duyurdu.

LG Group, önümüzdeki beş yılda 69 milyar dolar tutarında yatırım yapacağını açıkladı. Yatırımın yaklaşık yüzde 60’ı malzeme, parça ve ekipman alanlarında kullanılacak.

Hanwha, Güney Kore’de tersane ve savunma sektörlerinde yaklaşık 7 milyar dolar, ABD’de şirketin sahibi olduğu Philadelphia Tersanesi içinse 5 milyar dolar yatırım planlıyor.