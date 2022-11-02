2 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye misilleme

Kuzey Kore'nin füze denemelerinin ardından Güney Kore, Doğu Denizi'ne savaş uçaklarıyla yaptığı füze atışlarıyla karşılık verdi.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 09:39
Takip Et

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye misilleme

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye misilleme
+
Aa
-

AA'nın Yonhap ajansından aktardığına göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin "provokasyonlarına" F-15K ve KF-16 savaş uçaklarından yapılan füze atışlarıyla yanıt verildiği belirtildi.

Açıklamada, havadan karaya kısa menzilli balistik füze atışlarının iki ülke arasındaki fiili deniz sınırı olan Kuzey Sınır Hattı'nın (NLL) kuzeyindeki Doğu Denizi'ne yapıldığı kaydedildi.

Kuzey Kore'nin füzelerinden birinin Güney Kore deniz sahasına düştüğü vurgulanan açıklamada, söz konusu ihlale karşılık, Kuzey tarafının deniz sahasına da atış yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca, Güney Kore ordusunun yanıtlarının Kuzey tarafının "provokasyonlarına" sert bir şekilde yanıt verme kararlılığını teyit ettiğine dikkat çekilirken "Bu, düşmanımızı net bir şekilde vurabilecek kapasiteye de sahip olduğumuzu gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Kuzey Kore, günün erken saatlerinde 3'ü kısa menzilli balistik füze olmak üzere, en az 10 füze denemesi yaptı.

Bu füzelerden biri Güney Kore deniz sahasına düşerken Güney Kore, Kore Yarımadasının bölünmesi sonrası ilk kez bir Kuzey Kore füzesinin deniz sahasına düştüğünü açıkladı.

Denemelerin, hafta boyu sürmesi beklenen ve F35 jetleri dahil yaklaşık 240 uçağın yer aldığı ABD ve Güney Kore'nin ortak hava tatbikatına denk gelmesi dikkati çekti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
1
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
2
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
3
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
4
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
5
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
6
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
7
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿İstanbul'da IŞİD operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
﻿İstanbul'da IŞİD operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
﻿İstanbul'da IŞİD operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
﻿Fransız basını yazdı: Galatasaray Cengiz Ünder'i alıyor
﻿Fransız basını yazdı: Galatasaray Cengiz Ünder'i alıyor
﻿Fransız basını yazdı: Galatasaray Cengiz Ünder'i alıyor
﻿Fenerbahçe'nin yıldızı hayalini açıkladı
﻿Fenerbahçe'nin yıldızı hayalini açıkladı
﻿Fenerbahçe'nin yıldızı hayalini açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.