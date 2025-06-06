Güney Koreli fenomen hayatının şokunu yaşadı: Canlı yayın skandalında yeni gelişme

Sosyal medyada Mhyochi ismiyle tanınan Güney Koreli Hyojeong Park, 6 Haziran'da Kadıköy'de canlı yayın yaptığı sırada sözlü ve fiziki tacize uğradı. Park'ın canlı yayınında, genç kadının kendisini taciz eden yaşlı adamdan uzaklaştıktan sonra koşarak kaçtığı anlar görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar sayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki kişinin 71 yaşındaki Y.Z.A. olduğunu tespit etti. Ekipler, Y.Z.A.'yı Pendik ilçesindeki Kavaklıpınar Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

Tacize uğrayan Hyojeong Park'ın 2022 yılında Hindistan'ın Mumbai kentinde yaptığı bir canlı yayın sırasında da tacize uğradığı ve Hindistan polisi tarafından yakalanan 2 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.