Tüm Güney Kore yıldız oyuncunun durumu bekliyor. Dünya Kupas'ında oynayacak mı

Şampiyonlar Ligi'nde Marsilya ile oynadıkları maçta Tottenham'ın yıldızı Son Heung-min yüzünden sakatlandı.

Kulübü Tottenham, Güney Koreli yıldızın ameliyat olacağını açıkladı.

Fakat Son'un 18 gün sonra başlayacak Dünya Kupası'nda oynayıp oynamayacağı net bir şekilde açıklanmadı.

Son, 104 milli maçta 35 gol attı. Güney Kore de grupta Portekiz, Gana ve Uruguay ile oynayacak.