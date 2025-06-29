Güney Koreli yıldız ince kalmanın sırrını açıkladı

Şarkıcı Lee Hyori, ünlü sunucu Yoo Jae Suk'un YouTube'daki programı "Pinggyego"nun son bölümüne konuk oldu. Programda yıllardır sürdürdüğü ince fiziğinin ardındaki sırrı izleyicilerle paylaştı.

Hyori, yaklaşık 15 yıldır aralıklı oruç yaptığını belirtti. Sabah 07:30 civarında uyandığını ve kahvaltı yapmadığını ifade eden sanatçı, yalnızca öğle ve akşam yemekleri yiyerek 17 saatlik bir açlık periyodu uyguladığını dile getirdi. Yemeklerini günün kalan yedi saatlik diliminde tükettiğini vurguladı.

Programda aile yaşamına dair de bilgiler veren Lee Hyori, eşi Lee Sang Soon ile birlikte akşam yemeklerini genellikle 18:00 ile 18:30 arasında yediklerini aktardı. Yoo Jae Suk'un gece geç saatte yemek yeme alışkanlığına değinmesi üzerine Lee Hyori, ailece hiçbir zaman gece yemeği yemediklerini ve yaşadıkları bölgeye yemek siparişi hizmetinin ulaşmadığını söyledi. Ayrıca 11 yıldır evde yemek yaptıklarını ve dışarıda nadiren yemek yediklerini ancak hiç sipariş vermediklerini sözlerine ekledi.

Lee Hyori, 2013 yılında şarkıcı Lee Sang Soon ile evlenmişti. Uzun yıllar Jeju Adası'nda yaşadıktan sonra kısa bir süre önce Seul'deki Pyeongchang-dong semtine taşındıkları biliniyor.