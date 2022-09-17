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Güney Kore'nin en iyi yüzücüleri yarışmalara Erzurum'da hazırlanıyor

 Güney Kore Gangwon Province Yüzme Kulübü sporcuları, ilk kez geldiği Erzurum'da, ülkelerinde düzenlenecek festival ve uluslararası müsabakalara hazırlanıyor.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 11:59
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Güney Kore'nin en iyi yüzücüleri Erzurum'da hazırlıklarını sürdürüyor

Güney Kore'nin en iyi yüzücüleri yarışmalara Erzurum'da hazırlanıyor
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Türkiye'de kış turizmi potansiyeliyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti çeken Erzurum'daki, Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzu olan Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu da dünyanın farklı ülkelerinden takımları ağırlamayı sürdürüyor.

5 yıldır hizmet veren ve 2 bin rakımda bulunması nedeniyle de yabancı yüzücülerin antrenman için özellikle tercih ettiği havuz, şimdi de Güney Kore'den kente ilk kez gelen sporcuları ağırlıyor.

Güney Kore Gangwon Province Yüzme Kulübü, aralarında 4 milli sporcunun da yer aldığı 8 yüzücüsü ile ekim ayında ülkelerinde düzenlenecek festivalin yanı sıra kasım ayında yapılması planlanan uluslararası yüzme şampiyonalarına katılmak için güç depoluyor.

Kulübün organizasyon sorumlusu Changho Lee, AA muhabirine, kente ilk kez geldiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Burada birlikte çalıştığımız Alman yüzme kulübü var ve onlarla önceden iletişime geçtik. 2 bin metrelik yüksek rakımda olması nedeniyle dünyanın en iyi yeri burası diye teklif ettiler. Biz de kabul ettik ve kampa geldik."

Lee, kentin ve tesislerin güzel olduğunu, sporcuların da burayı beğendiğini söyledi.

Ülkelerindeki festivale hazırlanmaya geldiklerini ifade eden Lee, "Ekim ayında Kore'de güzel bir festival var, orada yarışma olacak onun için hazırlanıyoruz. Kasım'da da dünya şampiyonası gibi uluslararası bir yarış var ona gideceğiz. Yeri şu an belli değil ama Amerika, Kanada ya da Avustralya'da olacak." diye konuştu.

Lee, sporcuların ülkelerindeki en iyi yüzücüler olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buraya getirdiğimiz 8 yüzücü Kore'nin bir numaralı en iyi yüzücüleri. Ekim'deki yarışlarda kesin madalya alacağımıza inanıyoruz. Bunlar Kore'nin en iyileri, diğer yarışlarda da madalya alacaklar diye umuyorum." (AA)

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