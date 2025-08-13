Güney Kore'nin eski first ladysi tutuklandı

Güney Kore'nin eski First Lady'si Kim Keon Hee, manipülasyon, seçimlere müdahale ve rüşvet iddiaları nedeniyle tutuklanarak siyasi gündemi sarstı. Bu gelişme, eski Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol ile eşinin aynı anda cezaevine gönderilmesiyle Güney Kore tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti. Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nin salı gecesi verdiği tutuklama kararı, delil karartma endişelerine dayandırıldı. Özel savcılık, eski First Lady'nin tutuklanma talebini Sermaye Piyasası Kanunu, Siyasi Fonlar Kanunu ve rüşvet alma suçlamalarıyla yapmıştı.

SAVCILIK VE SAVUNMA ARASINDA GERGİN DİYALOG

Tutuklama öncesi yapılan duruşmada özel savcılar, Kim Keon Hee'nin delilleri yok etme riskine vurgu yaparken, avukatları müvekkilinin soruşturmada iş birliği yaptığını ve sağlık durumunun iyi olmadığını ileri sürdü. Kim Keon Hee, 2009-2012 yılları arasında bir BMW bayisi olan Deutsch Motors'un hisse senedi fiyatlarını manipüle etme, 2022 ara seçimleri ve 2024 genel seçimleri için aday belirleme süreçlerine müdahale etme gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya. Ayrıca, bir şamandan aldığı lüks hediyeler karşılığında iş dünyasından rüşvet kabul ettiği de iddialar arasında. Özel savcılık soruşturmasında verdiği ifadede, "hiç kimse" olduğunu ve halkı endişelendirdiği için özür dilediği belirtilse de, iddiaların tamamını reddettiği ortaya çıktı.

GİZEMLİ PROJELER VE AİLE BAĞLANTILARI

Özel savcılık ekibinin yürüttüğü soruşturma, eski First Lady'ye yönelik toplam 16 farklı suçlamayı içeriyor. Bu suçlamalar arasında, Seul'un doğusundaki Yangpyeong kentinde ailesine ait arazinin bulunduğu bölgeye otoyol projesinin son noktasının değiştirilmesi ve aynı ilçede bir apartman inşaat projesinde ailesine ayrıcalıklı muamele yapılması şüpheleri de bulunuyor. Tutuklama kararının, özel savcılığın bu iddialar üzerindeki soruşturmasını derinleştirmesine yardımcı olması bekleniyor.

BİR İLK OLARAK TARİHE GEÇTİ

Kim Keon Hee'nin aslında Uiwang'daki Seul Gözaltı Merkezine nakledilmesi planlanmıştı. Ancak, özel savcılar eski Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'un Aralık ayında sıkıyönetim ilan etme girişimi nedeniyle tutuklu bulunduğu Uiwang tesisinin talebi üzerine, Kim'in Seul'ün güneyindeki Seul Güney Gözaltı Merkezine nakledilmesi için talepte bulundu. Mahkeme bu talebi kabul ederek, Güney Kore tarihinde eşlerin aynı anda hapse girmesiyle eşi benzeri görülmemiş bir olaya imza attı.