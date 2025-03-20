Güney Kore'ye son dakika şoku

Güney Kore ile Umman, 2026 Dünya Kupası Asya Elemeleri B Grubu’nda karşı karşıya geldi. Goyang Stadyumu’nda oynanan mücadelede Güney Kore ilk yarıda öne geçti ancak Umman son dakikalarda bulduğu golle skoru eşitlemeyi başardı.

Ev sahibi ekip maça temkinli başladı. Oyunu geriden kurarak boşluk arayan Koreli futbolcular, Umman savunmasının disiplinli oyunu karşısında zorlandı. Maçın 16. dakikasında Hwang Hee-chan ceza sahasına yöneldi ancak Khalid Al Braiki’nin müdahalesiyle pozisyon sonuçsuz kaldı. İlk yarım saat boyunca iki takım da kaleye isabetli şut çekmeyi başaramadı.

HWANG HEE-CHAN SAHNEDE

Dakikalar 41’i gösterdiğinde Güney Kore beklediği golü buldu. Üç dakika önce oyuna giren Lee Kang-in, mükemmel bir pasla Hwang Hee-chan’ı savunmanın arkasına sızdırdı. Wolverhampton forması giyen yıldız oyuncu, topu kontrol ettikten sonra soğukkanlı bir vuruşla kaleci İbrahim Mukhaini’yi mağlup ederek takımını öne geçirdi.

İlk yarının sonunda farkı ikiye çıkarma şansı da yakalayan ev sahibi ekip, ceza sahası önünde kazandığı serbest vuruşu değerlendiremedi. Topun başına geçen kaptan Son Heung-min, doğrudan kaleyi düşündü ancak İbrahim Mukhaini topu rahatlıkla kontrol etti.

İKİNCİ YARIDA KORE’NİN BASKISI

İkinci yarıya hızlı başlayan Kore Cumhuriyeti, 49. dakikada gole yaklaştı. Oh Se-hun’un altı pas içinden yaptığı kafa vuruşunda Umman kalecisi İbrahim Mukhaini son anda topu çelmeyi başardı. Ev sahibi ekip, Lee Kang-in ve Son Heung-min önderliğinde hücumlarını artırırken, 72. dakikada Lee Tae-seok ve 73. dakikada Oh Se-hun tehlikeli şutlar çekti ancak Umman savunması direnç gösterdi.

BUSAİDİ'DEN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

Maçın son bölümünde Umman hücumda etkili olmaya başladı. 80. dakikada Muhsen Al Ghassani’nin pasında Ali Al Busaidi, ceza sahası dışından sert bir şut gönderdi. Kaleci Jo Hyeon-woo’nun çaresiz kaldığı pozisyonda top filelerle buluştu ve skora denge geldi.

Kalan dakikalarda Güney Kore galibiyet golü için baskısını sürdürse de Umman savunması hata yapmadı ve mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Güney Kore, gruptaki bir sonraki maçında Ürdün ile karşılaşacak. Umman ise Kuveyt deplasmanında galibiyet arayacak.