Güney Kore'yi tahtakurusu bastı. Harekete geçtiler

Korea Herald'ın haberine göre, Seul şehir yönetiminin açıklamasında, artan tahtakurusu sorununa karşı Seul metrosundaki metro vagonlarının, Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı tarafından onaylanmış ürünlerle düzenli olarak dezenfekte edileceği belirtildi.

Otobüs şirketlerine, araçların düzenli dezenfekte edilmesinin tavsiye edildiğine yer verilen açıklamada, taksilerin de günde 2 defadan fazla dezenfekte edileceği kaydedildi.

Öte yandan, Seul Belediye Başkanı Oh Se-hoon, yaptığı açıklamada, tahtakurusuyla mücadele yöntemleri konusunda istişare etmek amacıyla konunun uzmanlarını resmi görüşmeler yapmaya davet ettiğini belirtti.

Ülke genelinde son aylarda tahtakurusu vakalarında artış yaşandığı kaydedilmişti.