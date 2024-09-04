Güney Kore'yi yendi, Milli Takım yarı finale çıktı

Düzenleme: Kaynak: AA
Güney Kore'yi yendi, Milli Takım yarı finale çıktı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, Güney Kore'yi 6-3 yenerek yarı finale yükseldi.

Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarı finale yükseldi.

South Paris Arena'da oynanan yarı final müsabakasında, son iki paralimpik oyunlar şampiyonu Türkiye, Güney Kore'yle karşılaştı.

İlk yarıyı 4-1 önde kapatan ay-yıldızlı ekip, maçı da 6-3. kazanarak yarı finalist oldu.

Milli takım yarı finalde bu akşam saat 20.45'te Brezilya'yla karşılaşacak. Türkiye ile Brezilya arasında Paris 2024'te oynanan grup maçı 3-3 berabere bitmişti.

Yarı finalin diğer maçında ise yarın TSİ 16.15 Çin ile İsrail karşı karşıya gelecek.

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