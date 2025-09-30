Güney Lübnan’da gerilim tırmanıyor! 2 Hizbullah lideri öldürüldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsrail ordusu Salı günü Güney Lübnan'da başarılı bir askeri operasyon gerçekleştirdiğini ve iki Hizbullah liderinin öldürüldüğünü açıkladı.

Ordu, saldırıda Sahmar bölgesinde gerçekleşen topçu saldırılarından sorumlu olan Muhammed Abbas Şaşu'nun yanı sıra Şaqif bölgesindeki partinin topçu birliğinin önde gelen isimleri arasında yer alan Muhammed Hüseyin Yasin'in de öldürüldüğünü açıkladı.

Yapılan açıklama da; "Şaşou'nun Kiryat Şmona ve Golan Tepeleri bölgelerine çok sayıda roket fırlatılmasının arkasında olduğu ve yakın zamanda Güney Lübnan'daki altyapıyı yeniden inşa etmek ve İsrail güçlerini tehdit eden planları uygulamaya koymak için çalıştığı" vurgulandı. Açıklamada "Muhammed Hüseyin Yasin, Celile Parmaklığı ve Kiryat Şmona bölgelerine yönelik operasyonların planlanması ve yürütülmesinde yer aldı, örgütün kabiliyetlerinin yeniden inşasına ve Litani Nehri'nin güneyine muharebe teçhizatının aktarılmasına katkı sağladı." ifadelerine yer verildi.

77.png

Ordu, Hizbullah'ın faaliyetlerinin İsrail ile Lübnan arasındaki mutabakatların ihlali olduğunu belirterek, Hizbullah güçlerinin devlet güvenliğine yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için çalışmaya devam edeceğine dikkat çekildi.

Öte yandan Lübnan yetkilileri, Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Lübnan'ın egemenliğini sistematik olarak ihlal etmeye devam ettiğini defalarca ileri sürdüler.

İsrail güçlerinin, Lübnan'ın güneyindeki beş stratejik noktada konuşlanmaya devam ettiğini belirten Pompeo, bunların arasında, Lübnan makamlarının devam eden bir işgal ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının ihlali olarak değerlendirdiği Ghajar köyünün kuzey kesiminin de bulunduğunu kaydetti.

