Marmara'da feribot seferleri iptal edildi

Düzenleme: Kaynak: AA
Marmara'da feribot seferleri iptal edildi

Güney Marmara'da Narlı-Marmara hattı ile Güney Marmara-Adalar hattındaki yarın yapılacak tüm seferler olumsuz hava koşulu nedeniyle iptal edildi.

Marmara'da etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi. Güney Marmara'da Narlı-Marmara hattı ve Marmara-Adalar hattındaki yarın yapılacak tüm seferler iptal edildi.

Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Narlı-Marmara hattındaki planlı seferler olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacak.

Güney Marmara Adalar hattında ise iptal edilen seferler şu şekilde:

Erdek'ten saat 11.00 ile 19.15
Avşa'dan saat 06.00, 13.00, 16.45
Balıklı'dan saat 07.45, 12.00, 17.45, 20.15
Marmara'dan saat 06.45, 16.00, 21.15

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