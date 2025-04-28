Marmara'da feribot seferleri iptal edildi

Marmara'da etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi. Güney Marmara'da Narlı-Marmara hattı ve Marmara-Adalar hattındaki yarın yapılacak tüm seferler iptal edildi.

Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Narlı-Marmara hattındaki planlı seferler olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacak.

Güney Marmara Adalar hattında ise iptal edilen seferler şu şekilde:

Erdek'ten saat 11.00 ile 19.15

Avşa'dan saat 06.00, 13.00, 16.45

Balıklı'dan saat 07.45, 12.00, 17.45, 20.15

Marmara'dan saat 06.45, 16.00, 21.15