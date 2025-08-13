Güney Sudan, Filistinlileri yerleştirecek iddialarını yalanladı

Kaynak: AA
Güney Sudan'dan yapılan açıklamaya göre "Filistinlilerin ülkemize yerleştirilmesi için İsrail ile görüşme yapıldığı doğru değil" ifadeleri yer aldı.

Güney Sudan, Gazze'deki Filistinlilerin Güney Sudan'a yerleştirilmesi için İsrail ile görüşmeler yürüttüğü yönündeki İsrail basınında yer alan haberleri yalanladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Sudan'ın "Gazze'deki Filistin vatandaşlarının Güney Sudan'a yerleştirilmesi konusunda İsrail ile görüşmeler yürüttüğünü iddia eden son medya haberlerini kesin bir dille yalanladığı" belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, İsrail basınında yer alan iddiaların "temelsiz olduğu ve Güney Sudan hükümetinin resmi pozisyonunu veya politikasını yansıtmadığı" vurgulandı.

Açıklamada, medya kuruluşları, "gereken özeni göstermeye ve paylaşmadan önce haberleri resmi kaynaklarla teyit etmeye" çağrıldı.

