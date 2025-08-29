Güney’de festival ve zafer coşkusu birlikte yaşanacak

Denizli'nin Güney ilçesinde geleneksel hale gelen Bağcılık, Kekik ve Kültür Sanat Festivali bu yıl 17'nci kez misafirlerine kapılarını açacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Güney Belediyesi ve Bizim Medya Organizasyon işbirliğinde düzenlenecek festival, 29-31 Ağustos tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak.

Yapılan kapsamlı bir programa sahip olan festivalin ilk gününde, 29 Ağustos'ta pop müziğin sevilen ismi Demet Akalın sahneye çıkacak. Ünlü sanatçı, sevilen şarkıları ve enerjisiyle unutulmaz bir gece yaşatacak. 30 Ağustos Cumartesi günü ise Zafer Bayramı coşkusu festival heyecanıyla birleşecek. Festivalin ikinci gününde sahne alacak olan Necati ve Saykolar, özgün performanslarıyla izleyicilere bayram coşkusunu yaşatacak. Festivalin son gününde, Zakkum sahne alacak. Romantik şarkılarıyla tanınan grup, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Denizli'nin ilk konserli otomotiv fuarına imza atan, Türkiye genelinde birçok başarılı festival ve organizasyonlar gerçekleştiren Bizim Medya Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Birol Karataş, "17. Bağcılık, Kekik ve Kültür Sanat Festivalinde hemşehrilerimize iki coşkuyu bir arada yaşatacağız. "Güney Sizi Çağırıyor" mottosuyla yola çıktığımız bu etkinlikte çok sevilen sanatçılarımızı, Güney'in bağ, kekik ve kültürünü ziyaretçilerimize tanıtacağız. Gelin, hep birlikte bu büyük coşkuya ortak olalım. Güney meydanında müzik, sevgi ve kardeşlikle hem festival hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu birlikte yaşayacağız" dedi.