Güneydoğu Asya'da büyük deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde çok sayıda bina yıkılırken, köprülerde çöktü. Can kaybı ile ilgili yetkililer, herhangi bir bilgilendirme yapmadı.

Güneydoğu Asya'da bulunan Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.

EMSC (Euro-Mediterranean Seismological Centre) verilerine göre Myanmar Mandalay'da 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 10 kilometre derinlikte ve merkez üssünün Mandalay kenti yakınlarında olduğunu belirtildi.

Deprem çoğu Asya ülkesinden de hissedildiği aktarıldı. Bangkok'ta ise depremin şiddeti 7.3 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin ardından bölgede 6.7 büyüklüğünde artçı sarsıntı gerçekleşti.

Deprem sonrası pek çok noktada binaların çöktüğü haberleri geliyor. Bir gökdelenin deprem anında yıkılış anı kameralara yansıdı. Ayrıca bir köprünün de yıkıldığı belirtildi.

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Depremde can kaybına ilişkin ise yetkililerden bir açıklama gelmedi.

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