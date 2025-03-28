Güneydoğu Asya'da büyük deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Güneydoğu Asya'da bulunan Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.

EMSC (Euro-Mediterranean Seismological Centre) verilerine göre Myanmar Mandalay'da 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 10 kilometre derinlikte ve merkez üssünün Mandalay kenti yakınlarında olduğunu belirtildi.

Deprem çoğu Asya ülkesinden de hissedildiği aktarıldı. Bangkok'ta ise depremin şiddeti 7.3 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin ardından bölgede 6.7 büyüklüğünde artçı sarsıntı gerçekleşti.

Deprem sonrası pek çok noktada binaların çöktüğü haberleri geliyor. Bir gökdelenin deprem anında yıkılış anı kameralara yansıdı. Ayrıca bir köprünün de yıkıldığı belirtildi.

Depremde can kaybına ilişkin ise yetkililerden bir açıklama gelmedi.