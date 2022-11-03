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Güneysınır SYDV personel alacak

Güneysınır SYDV, büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak. Son başvuru tarihi 17 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 15:07
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Güneysınır SYDV personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Güneysınır SYDV, büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak. Son başvuru tarihi 17 Kasım 2022 olarak açıklandı.

İlan için son başvuru tarihi 17 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18-35 yaş arasında olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Adli sicil kaydı olmamak

KPSS P3 sınav türünden en az 60 almış olmak

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