Güneysınır SYDV personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Güneysınır SYDV, büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak. Son başvuru tarihi 17 Kasım 2022 olarak açıklandı.
İlan için son başvuru tarihi 17 Kasım 2022 olarak açıklandı.
Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18-35 yaş arasında olmak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Adli sicil kaydı olmamak
KPSS P3 sınav türünden en az 60 almış olmak
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