Güngören Belediye Başkanlığından Taşınmaz Kiraya Verme İşi İhale İlanı
1 - İhalenin Konusu
Güngören İlçesi M.Nesih Özmen Mahallesi Fatih Caddesi ile Kayalar ve Ihlamur Sokaklara cepheli 70/4 pafta 1006 ada 7 parsel sayılı, mülkiyeti Güngören Belediye Başkanlığı lehine tescilli arsa üzerindeki Sultan Fatih Cami altındaki 13 nolu işyeri Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereği Belediye Başkanlığımızca açık arttırma ile kiraya verilecektir.
2 - İhale şartnamesi: Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz olarak Güngören Belediye Başkanlığı Güven Mahallesi Marmara Caddesi No:38 deki Hizmet Binasında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğümüzden ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların ihale şartnamesi satın alma zorunluluğu vardır. Telefon 0212 ) 449 56 97 Web Sitesi : www.gungoren.bel.tr
|İhale
Tarihi
|İhale Saati
|Kiraya Verilenin Niteliği
|Kira Süresi
Aylık Muhammen Kira Bedeli
Toplam Muhammen Bedel
%3 Geçici Teminat Tutarı
|20.07.2023
|14:00
|13 Numaralı İş Yeri
|30 Ay
|2.080,00 TL+KDV
|62.400,00 TL+KDV
|1.872,00 TL
3 - Şartname Bedeli : 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası)
4 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.
- Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)
- T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden "Nüfus Cüzdanı", "Sürücü belgesi" veya "Pasaport" ibrazı (Gerçek kişiler)
- Geçici Teminat ve şartname satın alma dekontu
- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküleri
- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)
- Vekâleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname
- Belediye Başkanlığımıza ait borcu yoktur belgesi
5 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren zarflarını en geç 20.07.2023 tarihinde saat 09:30’a kadar Güngören Belediye Başkanlığı (Yazı İşleri Müdürlüğü'ne) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
6 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İlan olunur.
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01856758