Güngören Belediye Başkanlığından Taşınmaz Kiraya Verme İşi İhale İlanı

Yayın Tarihi: 11 Temmuz 2023 / 00:01

1 - İhalenin Konusu

Güngören İlçesi M.Nesih Özmen Mahallesi Fatih Caddesi ile Kayalar ve Ihlamur Sokaklara cepheli 70/4 pafta 1006 ada 7 parsel sayılı, mülkiyeti Güngören Belediye Başkanlığı lehine tescilli arsa üzerindeki Sultan Fatih Cami altındaki 13 nolu işyeri Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereği Belediye Başkanlığımızca açık arttırma ile kiraya verilecektir.

2 - İhale şartnamesi: Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz olarak Güngören Belediye Başkanlığı Güven Mahallesi Marmara Caddesi No:38 deki Hizmet Binasında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğümüzden ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların ihale şartnamesi satın alma zorunluluğu vardır. Telefon 0212 ) 449 56 97 Web Sitesi : www.gungoren.bel.tr



İhale

Tarihi İhale Saati Kiraya Verilenin Niteliği Kira Süresi

Aylık Muhammen Kira Bedeli

Toplam Muhammen Bedel

%3 Geçici Teminat Tutarı 20.07.2023 14:00 13 Numaralı İş Yeri 30 Ay 2.080,00 TL+KDV 62.400,00 TL+KDV 1.872,00 TL



3 - Şartname Bedeli : 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası)

4 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için) T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden "Nüfus Cüzdanı", "Sürücü belgesi" veya "Pasaport" ibrazı (Gerçek kişiler) Geçici Teminat ve şartname satın alma dekontu Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküleri Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler) Vekâleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname Belediye Başkanlığımıza ait borcu yoktur belgesi

5 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren zarflarını en geç 20.07.2023 tarihinde saat 09:30’a kadar Güngören Belediye Başkanlığı (Yazı İşleri Müdürlüğü'ne) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.