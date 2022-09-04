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Güngören Belediyesi personel alacak

Güngören Belediyesi 1 personel alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 10:43
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Güngören Belediyesi personel alacak

Güngören Belediyesi personel alacak
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Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, İstanbul Güngören Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 40 yaş sınır B ehliyetli 1 Ambar görevlisi alınacaktır.

Adaylar başvurularını 5 Eylül 2022 tarihine kadar kurum e-posta adresini elektronik olarak yapacaklardır.

BAŞVURU ŞARTLARI

40 yaşını doldurmamış olmak,

B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

En az lise mezunu olmak.

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