Güngören Belediyesi personel alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, İstanbul Güngören Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 40 yaş sınır B ehliyetli 1 Ambar görevlisi alınacaktır.
Adaylar başvurularını 5 Eylül 2022 tarihine kadar kurum e-posta adresini elektronik olarak yapacaklardır.
BAŞVURU ŞARTLARI
40 yaşını doldurmamış olmak,
B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
En az lise mezunu olmak.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.