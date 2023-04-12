Güngören’de 5 katlı bina hurdacıların üstüne düştü

İHA

Güngören Sanayi Mahallesi Sinan Paşa Sokak'ta kentsel dönüşüm çerçevesinde daha önce boşaltılan 5 katlı bir binaya giren iki hurdacı çatıyı sökerken çökme meydana geldi. Hurdacılardan biri kaçarak kurtulurken, İsmail S. çöken çatının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince çatının altından hafif yaralı olarak çıkarılan İsmail S., sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan hurdacı hastaneye kaldırıldı. Mahalle muhtarı Ünal Yılmaz, “Buralar daha önce kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltıldı. Güvenlik önlemleri alınmadığı için bu tür yerlere kağıt tamiri yapanlar ve hurdacılar girip, para edecek ne varsa sökmeye başladılar.

En son yaşadığımız olayda vatandaş buraya gelip gizli bir şekilde çatıyı sökerken altında kaldı. Yaralanan vatandaşın durumu ağır değil. Hızlı bir şekilde tedbir alınması gerekiyor. Bu binaların biran önce yıkılması lazım. Tedbirler alınmadığı sürece bu bir ilk değil, son da olmaz. Kentsel dönüşüme giren binaların elektrikleri, suları kesildi" dedi.