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Güngören’de ayakkabı imalathanesinde yangın

Güngören’de 4 katlı ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 23:53
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Güngören’de ayakkabı imalathanesinde yangın

Güngören’de ayakkabı imalathanesinde yangın
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DHA - Yangın, akşam saatlerinde Güngören’de bulunan 4 katlı ayakkabı imalathanesinde çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangını görenlerin bildirmesiyle itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. 5 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

 

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