Güngören’de binana çöktü! Enkaz altındaki işçi 40 saattir aranıyor

29 Kasım Cuma günü İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı devam eden binanın üst kısmında çökme meydana gelmişti. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çökmede 2 kişi göçük altında kalmış, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sonrası 1 kişi göçükten çıkarılmıştı.

Göçük altında kalan diğer işçiyi arama çalışmaları 2. günde de devam ediyor. İşçiye ulaşmak için binanın ön tarafı iş makineleri ile yıkıldı. AFAD ve belediye ekipleri enkazda çalışmalarına devam etti. Göçük altındaki işçiyi kurtarma çalışmaları yaklaşık 40 saattir devam ediyor. Çalışmaların gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.