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Güngören’de bir kişi aracında ölü bulundu

İstanbul Güngören'de sabah saatlerinde bir kişi aracında kafasından vurulmuş şekilde ölü bulundu.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 12:18
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Güngören’de bir kişi aracında ölü bulundu

Güngören’de bir kişi aracında ölü bulundu
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İstanbul Güngören Tozkoparan mahallesinde sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıkan Fatih Cihangir isimli şahıs sokakta bir araç içerisinde bir kişinin kanlar içinde olduğunu gördü.

Cihangir, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri araç ve şahsı üzerinde yaptığı inceleme de ölen kişinin Zülfü Kaya olduğunu belirledi. Kaya’nın yanında bir silah bulan polis ekipleri olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

Fatih Cihangir, “Sabah işe gitmek için evden çıktım hemen kapının önünde gördüm görür görmez de polise haber verdim. Gece hiçbir şey duymadık sabah çıkınca gördüm. Şahsı ve aracını daha önce buralar da hiç görmemiştim” diye konuştu. 

Kaynak: İHA

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