Güngören'de depreme yakalanan avukat kendini böyle dışarı attı!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem İstanbul'un Güngören ilçesinde de hissedildi. Deprem esnasında hukuk bürosunda bulunan avukat depremi hissetmesiyle kendini dışarı attı. İşte kameralara yansıyan o görüntü…

İstanbul ve çevrelerinde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerinde depremin büyüklüğü 5.3 olarak açıklandı. 12.5 km derinlikte meydana gelen deprem saat 14.55'de oldu.

AFAD ise Marmara Denizi (Tekirdağ Marmaraereğlisi) tarafında deprem oldu. Depremin büyüklüğü 5.0 büyüklüğündeki depremin derinliği 6.71 km olarak belirtildi.

AVUKAT KENDİNİ DIŞARI ATTI

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Deprem esnasında Güngören'deki hukuk bürosunda bulunan avukat kendisini dışarı attı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Son Haberler
Arda Güler Xabi Alonso'yu kara kara düşündürtüyor!
Arda Güler Xabi Alonso'yu kara kara düşündürtüyor!
Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz reddedildi
Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz reddedildi
İstanbul'da hissedilen depremde panik anları! Kadın cama çıkarak çığlıklar attı
İstanbul'da hissedilen depremde panik anları! Kadın cama çıkarak çığlıklar attı
Komadaki oyuncu İbrahim Yıldız’ın ablası sessizliği bozdu: Devrilen ağacın altında kalmıştı!
Komadaki oyuncu İbrahim Yıldız’ın ablası sessizliği bozdu: Devrilen ağacın altında kalmıştı!
Güngören'de depreme yakalanan avukat kendini böyle dışarı attı!
Güngören'de depreme yakalanan avukat kendini böyle dışarı attı!