Güngören'de depreme yakalanan avukat kendini böyle dışarı attı!

İstanbul ve çevrelerinde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerinde depremin büyüklüğü 5.3 olarak açıklandı. 12.5 km derinlikte meydana gelen deprem saat 14.55'de oldu.

AFAD ise Marmara Denizi (Tekirdağ Marmaraereğlisi) tarafında deprem oldu. Depremin büyüklüğü 5.0 büyüklüğündeki depremin derinliği 6.71 km olarak belirtildi.

AVUKAT KENDİNİ DIŞARI ATTI

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Deprem esnasında Güngören'deki hukuk bürosunda bulunan avukat kendisini dışarı attı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.